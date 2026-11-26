Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, получила разрешение на переход к новому этапу исследований вживляемых в мозг человека имплантов.

«Мы получили одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов на запуск LINK — первого в США опорного клинического исследования имплантируемого нейрокомпьютерного интерфейса. Цель исследования — оценить безопасность и эффективность применения нейрокомпьютерного интерфейса Neuralink пациентами с тяжелой формой паралича, вызванного боковым амиотрофическим склерозом», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Как отмечается, основу исследования составят результаты продолжающихся в Великобритании, Канаде и США ранних клинических испытаний, в ходе которых более 30 участников с вживленными имплантами «тысячи часов использовали нейрокомпьютерный интерфейс». «Одобрение опорного исследования LINK стало важным шагом на пути к выводу технологии имплантируемого нейрокомпьютерного интерфейса на рынок, что призвано помочь людям с тяжелыми неврологическими заболеваниями вернуть способность действовать самостоятельно и расширить доступ к общению», — убеждены в компании.

Маск ранее заявлял, что нейроимпланты Neuralink в будущем смогут возвращать парализованным людям возможность ходить и пользоваться руками.