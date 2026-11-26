Министерство обороны Британии призвало ветеранов готовиться к призыву на войну, а также предложило им принять участие в военных учениях.

Это произошло впервые со времен холодной войны, пишет газета The Telegraph.

«Впервые со времен холодной войны около 100 тысячам военнослужащих стратегического резерва были разосланы письма с предложением добровольно принять участие в учениях, таких как флагманские учения НАТО Steadfast Defender следующей весной», — говорится в материале.

По данным газеты, письма получили стратегические резервисты — ветераны, недавно уволившиеся из армии, которые до сих пор обязаны призваться в исключительных обстоятельствах. Кроме того, их попросили обновить контактные данные и предоставить информацию о своей текущей работе и навыках.

При этом Минобороны объяснило это «практическим шагом по укреплению готовности и сдерживания», пишет The Telegraph.