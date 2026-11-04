Казахстан готов возобновить поставки нефти по «Дружбе»
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Казахстан имеет возможность возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба», приостановленные с мая, и направил соответствующий запрос российской стороне.
Об этом заявил на пресс-конференции глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.
«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны», — сказал он, коснувшись вопроса ТАСС.
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