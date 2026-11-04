ЦИК Израиля утвердил результаты выборов в Кнессет

Руководство израильской Центральной избирательной комиссии утвердило результаты состоявшихся 27 октября выборов в Кнессет (однопалатный парламент).

Об этом сообщил телеканал N12.

По его данным, за утверждение итогов выборов проголосовали три члена высшего руководства ЦИК, двое воздержались. "Все обращения от партий рассмотрены, нарушений, которые могли бы повлиять на честность выборов, не выявлено", - цитирует телеканал заявление комиссии.

4 ноября ЦИК официально передаст результаты выборов президенту Израиля Ицхаку Герцогу, после чего тот начнет консультации с лидерами партий, прошедших в парламент 26-го созыва, для определения имени депутата, которому будет поручено создание правительства. Эта процедура может занять несколько дней. Первому претенденту на пост премьер-министра будет предоставлено 28 дней на формирование кабинета с возможностью продления этого срока на две недели. В случае неудачи президент передаст это право другому депутату, которому на решение задачи будет отведено две недели без возможности продления.

В ходе парламентских выборов ни одна политическая сила не получила решающего преимущества. По итогам обработки 100% бюллетеней первое место заняла правая партия "Ликуд" во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, получив 27 мандатов в 120-местном Кнессете. Вторую строчку заняла ведущая оппозиционная партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом, заняв 21 кресло.

В общей сложности блок партии "Ликуд" и союзных ей ультраправых и религиозных сил, образующих нынешнюю правящую коалицию, получает 53 из 120 мандатов в Кнессете, а объединенная оппозиция - 48 мест. Еще 19 кресел отойдут арабским партиям, но с ними пока не готовы вступать в коалицию ни "Ликуд", ни оппозиция.

Между тем для формирования новой правящей коалиции необходимо большинство в 61 мандат, и пока ни одна политическая сила не может приблизиться к этой отметке. Если никто из претендентов на пост премьера не сможет сформировать устойчивую коалицию, через 90 дней будут назначены перевыборы. Нетаньяху продолжит возглавлять правительство Израиля до момента присяги нового кабинета.