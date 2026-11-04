Четыре гражданина Афганистана пытались незаконно попасть в Азербайджан
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В Азербайджане задержали четырех граждан Афганистана при попытке пересечь границу с Ираном.
Как сообщает 1news.az, инцидент произошел на участке ответственности пограничного отряда «Горадиз» Государственной пограничной службы Азербайджана.
В ходе оперативно-войсковых мероприятий пограничники выявили и задержали четырех граждан Афганистана, которые пытались незаконно пересечь государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджана.
В настоящее время по факту происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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