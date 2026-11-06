Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО

Avant Group приняла участие в первой Азербайджанской международной выставке недвижимости «AIREX 2026», которая проходила 4–6 ноября 2026 года в Бакинском Экспо Центре.

В рамках выставки компания представила посетителям два своих ключевых проекта в сфере недвижимости - Avenue 8 и Caspi Yards, а также 44-этажную Victory Tower - один из наиболее выразительных архитектурных элементов проекта Caspi Yards.

Caspi Yards масштабный жилой комплекс, строительство которого ведётся на территории площадью 13 гектаров на проспекте 8 Ноября. Проект разработан с учётом современных принципов градостроительства и включает 11 жилых и 4 коммерческих здания. Концепция комплекса объединяет в едином пространстве возможности для проживания, ведения бизнеса, получения образования, медицинского обслуживания и отдыха. Одной из отличительных особенностей проекта станет предусмотренный непосредственно на территории комплекса вход в метро.

Одним из наиболее примечательных архитектурных элементов проекта Caspi Yards является 44-этажная Victory Tower. Благодаря современному архитектурному решению и высотной композиции она задумана как один из символических элементов комплекса.

Avenue 8 - премиальный жилой проект, расположенный в центре Баку, недалеко от Port Baku и Crescent Mall. Проект отличается современной архитектурой, панорамными видами, бассейном Infinity Sky Pool на 31-м этаже, просторными планировками квартир и развитой инфраструктурой, предусмотренной для жителей.

На выставке были представлены макеты обоих проектов, отражающие их архитектурную концепцию, масштаб и отличительные особенности. Макеты Avenue 8 и Caspi Yards вызвали большой интерес у участников выставки. Посетители получили возможность подробнее ознакомиться с архитектурными решениями проектов, инфраструктурными возможностями, концепцией проживания и их преимуществами.

В рамках выставки основатель и руководитель компании Avant Group Али Гусейнов провёл встречи с международными гостями, потенциальными инвесторами и деловыми партнёрами. В ходе встреч состоялся обмен мнениями о реализуемых компанией проектах, перспективах развития рынка недвижимости Баку, инвестиционных возможностях и потенциальных направлениях сотрудничества.

«AIREX 2026» объединила местные и международные компании, представляющие различные направления сектора недвижимости, и создала благоприятные условия для презентации новых проектов и инновационных решений, расширения деловых связей, а также обсуждения перспектив дальнейшего развития отрасли.

Участие Avant Group в выставке стало важной возможностью представить реализуемые компанией проекты широкой аудитории, наладить прямое взаимодействие с потенциальными покупателями и развивать новые возможности для сотрудничества в секторе недвижимости.