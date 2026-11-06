Куда трудоустраивают учителей, не прошедших сертификацию в Азербайджане?

В Азербайджане более 1 000 учителей, не прошедших сертификацию, трудоустроены на должностях социальных педагогов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде.

По его словам, министерство оказывает поддержку педагогам, не сумевшим пройти сертификацию, предоставляя им возможность продолжить трудовую деятельность в Управлении по защите детей. Их привлекают к работе социальными педагогами в рамках мер поддержки социально уязвимых групп населения.

«Некоторые сотрудники занимают эти должности на полной или частичной ставке. При этом они не ведут преподавательскую деятельность в школах. В настоящее время таких работников более 1 000, и в дальнейшем ожидается увеличение их числа», - отметил замминистра.