Сколько детей в Азербайджане назвали в честь Победы?

В Азербайджане за последние шесть лет 449 новорожденных получили имя Зафар, что в переводе с азербайджанского означает «Победа».

Как сообщает 1news.az, соответствующие данные Министерства юстиции были получены порталом AzEdu.az.

Согласно статистике, в 2020 году это имя дали 110 детям, в 2021 году - 125, в 2022 году - 82, а в 2023 году - 35 новорожденным. В 2024 году имя Зафар получили 53 ребенка, в 2025 году - 26, а в 2026 году - 18.

Таким образом, наибольшая популярность имени пришлась на 2021 год. При этом в последующие годы количество новорожденных, получивших такое имя, заметно сократилось.

Отметим, что имя Зафар приобрело особое символическое значение в контексте победы Азербайджана в Отечественной войне. В этом году страна отмечает шестую годовщину исторической Победы.

День Победы, отмечаемый 8 ноября, был учрежден распоряжением Президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года. С тех пор эта дата ежегодно отмечается в Азербайджане как один из важнейших государственных праздников.