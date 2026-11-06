Reuters: Трамп может возобновить диалог с КНДР после поражения республиканцев на выборах
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Президент США Дональд Трамп на фоне поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может попытаться улучшить отношения с Северной Кореей, чтобы добиться внешнеполитических успехов.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Трамп может быть заинтересован в возобновлении встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако для возвращения Пхеньяна за стол переговоров Вашингтону, вероятно, придётся пойти на более серьёзные уступки.
При этом готовность США к таким шагам может вызвать разногласия с их региональными союзниками.
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