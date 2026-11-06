Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО

В 2026 году венгерская фарфоровая мануфактура Herend отмечает 200-летие.

За это время небольшая мастерская у подножия гор Баконь превратилась в один из самых известных фарфоровых домов Европы, чьи изделия украшали королевские резиденции и получали высшие награды международных выставок. При этом мануфактура Herend сохранила главное, что определяло ее работу на протяжении двух столетий, верность ремесленным традициям. Несмотря на развитие технологий и промышленного производства, каждое изделие здесь по-прежнему создаётся вручную, проходя все этапы от формования фарфора до тончайшей художественной росписи.

История мануфактуры началась в 1826 году, когда Винце Штингль основал небольшую мастерскую, занимавшуюся изготовлением керамики и первыми опытами с фарфором. Однако настоящий расцвет Herend пришёлся на период руководства Мора Фишера, сумевшего вывести производство на международный уровень.

Переломным событием стала Всемирная выставка 1851 года в Лондоне, где работы венгерских мастеров получили высокую оценку специалистов и привлекли внимание европейских монарших домов. Среди посетителей выставки была королева Великобритании Виктория, заказавшая для Виндзорского замка фарфоровый сервиз Herend. Этот заказ положил начало особым отношениям мануфактуры с королевскими дворами и во многом определил её дальнейшую репутацию.

Признание на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году положило начало международному успеху Herend.

В последующие десятилетия мануфактура была удостоена многочисленных престижных наград на выставках в Париже, Нью-Йорке, Сент-Луисе и других городах, а в 1872 году получила статус поставщика императорского и королевского двора Австро-Венгрии. Международное признание Herend сохраняется и сегодня: с 2011 года мануфактура входит в престижное французское объединение домов роскоши Comité Colber.

Однако история Herend связана не только с международными наградами и королевскими заказами. За два столетия мастера создали собственный художественный язык, воплощённый в тысячах декоративных композиций. Сегодня наследие мануфактуры насчитывает более 4 000 зарегистрированных орнаментов и 16 000 форм, многие из которых имеют собственную историю, связанную с известными европейскими династиями и выдающимися личностями.

Один из наиболее узнаваемых орнаментов Herend носит имя королевы Виктории. Именно она в 1851 году обратила внимание на сервиз с изысканной росписью в восточном стиле, где среди цветущих ветвей и пионов изображены разноцветные бабочки. Заказанный для Виндзорского замка сервиз впоследствии получил название Victoria, а сам рисунок стал одним из самых известных в коллекции мануфактуры. Его насыщенная цветовая палитра и сложная композиция сохраняются в изделиях Herend по сей день.

Другой знаменитый орнамент, Rothschild, появился в 1860-х годах и связан с историей семьи Ротшильдов. На фарфоре изображены пары птиц, сидящих на ветвях деревьев, в окружении бабочек и небольших насекомых. Особое внимание привлекает тонкая золотая цепочка, перекинутая через ветви. Согласно семейной легенде, однажды баронесса Ротшильд потеряла драгоценное ожерелье, которое позднее нашли в саду, где с ним играли певчие птицы. Этот эпизод лёг в основу рисунка, ставшего одним из наиболее характерных произведений Herend.

Не менее примечательны и другие исторические орнаменты Herend: лаконичный Apponyi, созданный по заказу графа Альберта Аппоньи, Gödöllő, связанный с императрицей Сиси, изысканный ажурный сервиз Humboldt, подаренный знаменитому натуралисту, а также Esterházy и многочисленные вариации узоров VH.

Каждый из этих рисунков отражает определённый период истории Herend, но объединяет их неизменный подход к производству. За два столетия мануфактура так и не перешла к механизированному массовому выпуску фарфора. От подготовки и формования изделий до нанесения мельчайших деталей орнамента все операции остаются в руках мастеров. Такая последовательность в сохранении традиционных техник позволяет воспроизводить исторические рисунки с той же тщательностью, с какой они создавались более века назад.

Сегодня фарфор Herend продолжает существовать не только в музейных коллекциях и исторических резиденциях. Орнаменты, когда-то разработанные для европейских монархов и аристократических семей, находят своё место и в современных интерьерах. За прошедшие двести лет менялись вкусы, художественные направления и представления о сервировке, однако традиционные рисунки Herend сохранили свою актуальность. Именно в этой преемственности, соединяющей историю мануфактуры с современностью, и заключается значение её двухвекового наследия.

Коллекции бренда Herend представлены в бутике Ambiance.

Адрес: ул. 28 Мая, 5A, Баку, Азербайджан.

Телефон для связи: +994 (12) 498-62-94

Мануфактуру Herend в Азербайджане эксклюзивно представляет ее официальный дистрибьютор - компания Italdizain. Больше информации о бренде и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/herend