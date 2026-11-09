Жертвами взрыва на заводе в Измире стали 3 человека, есть раненые - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Турецкие власти обнародовали обновленные данные о трагедии на металлургическом комбинате Habaş в измирском районе Алиага.

Согласно последнему официальному заявлению администрации Измира, в результате мощного взрыва погибли 3 человека, 14 рабочих получили ранения различной степени тяжести, еще 10 человек числятся пропавшими без вести.

Состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

В настоящий момент поисково-спасательные бригады продолжают работы на месте завалов.

Трагедия произошла в дневную смену во время технологической операции по разливке жидкого металла. Предварительная причина по оценке специалистов: во время транспортировки раскаленного металла произошел обрыв мостового крана. Тяжелая конструкция рухнула непосредственно в дуговую сталеплавильную печь, что спровоцировало детонацию, обрушение перекрытий и сильный пожар.

Ситуация остается на личном контроле профильных министерств.

Источник: NTV

14:25

В промышленном районе Алиага в Измире на территории крупного металлургического завода Habaş прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар.

Взрыв прогремел в рабочее время и сопровождался мощной ударной волной, которую ощутили жители близлежащих районов. Сразу после этого на территории предприятия вспыхнул пожар. По сообщениям с места события, над городом поднимаются густые клубы дыма.

На место ЧП оперативно прибыли службы экстренного реагирования — многочисленные пожарные расчеты, машины скорой помощи и полиция. Специалисты приступили к локализации возгорания и спасательным работам, а также оцепили прилегающую территорию для безопасности граждан.

На текущий момент причины происшествия неизвестны. Данные о наличии пострадавших или погибших уточняются. На месте продолжает работать оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

Источник: Haberler