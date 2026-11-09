 Число жертв взрыва на заводе в Измире увеличилось до 10 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Число жертв взрыва на заводе в Измире увеличилось до 10 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news18:38 - Сегодня
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Число жертв взрыва на заводе в Измире увеличилось до 10 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число жертв мощного взрыва на заводе в Измире увеличилось до 10 человек.

Число раненых - 15 человек.

Под завалами остаются 4 человека.
 Поисково-спасательные работы продолжаются.

Источник: Haberler

16:40

Число жертв мощного взрыва на заводе в Измире увеличилось до 6 человек.

Число раненых - 13 человек, трое из которых - в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательные бригады продолжают работы на месте завалов.

Источник: NTV

15:23

Турецкие власти обнародовали обновленные данные о трагедии на металлургическом комбинате Habaş в измирском районе Алиага. 

Согласно последнему официальному заявлению администрации Измира, в результате мощного взрыва погибли 3 человека, 14 рабочих получили ранения различной степени тяжести, еще 10 человек числятся пропавшими без вести.

Состояние троих пострадавших оценивается как критическое. 

В настоящий момент поисково-спасательные бригады продолжают работы на месте завалов.

Трагедия произошла в дневную смену во время технологической операции по разливке жидкого металла. Предварительная причина по оценке специалистов: во время транспортировки раскаленного металла произошел обрыв мостового крана. Тяжелая конструкция рухнула непосредственно в дуговую сталеплавильную печь, что спровоцировало детонацию, обрушение перекрытий и сильный пожар.

Ситуация остается на личном контроле профильных министерств.

Источник: NTV

14:25

В промышленном районе Алиага в Измире на территории крупного металлургического завода Habaş прогремел мощный взрыв, после чего начался сильный пожар.

Взрыв прогремел в рабочее время и сопровождался мощной ударной волной, которую ощутили жители близлежащих районов. Сразу после этого на территории предприятия вспыхнул пожар. По сообщениям с места события, над городом поднимаются густые клубы дыма.

На место ЧП оперативно прибыли службы экстренного реагирования — многочисленные пожарные расчеты, машины скорой помощи и полиция. Специалисты приступили к локализации возгорания и спасательным работам, а также оцепили прилегающую территорию для безопасности граждан.

На текущий момент причины происшествия неизвестны. Данные о наличии пострадавших или погибших уточняются. На месте продолжает работать оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

Источник: Haberler

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