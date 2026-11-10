СМИ: глава ГРУ тайно прибыл в Израиль - ВИДЕО

Российский военный самолет Ту-154М вечером 8 ноября совершил необычный рейс из Москвы в Израиль.

Он приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион около 21:00 по местному времени.

Как передает 1news.az, об этом сообщил израильский военный журналист Итай Блюменталь.

Отмечается, что в последние годы посадки российских военных самолетов в аэропорту Бен-Гурион практически не фиксировались. Дополнительное внимание к рейсу привлекло то, что воздушное судно находится под санкциями США.

Речь идет о самолете Ту-154М с регистрационным номером RA-85042, принадлежащем 223-му летному отряду Минобороны России. Это подразделение специализируется на перевозке российских чиновников, военнослужащих и официальных делегаций.

Лишь 10 ноября появились сведения о пассажирах самолета. По данным израильского телеканала Kan 11, на борту находилась российская делегация во главе с адмиралом Игорем Костюковым, начальником Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ).

Сообщается, что визит состоялся по просьбе США и был связан с переговорами с представителями израильских силовых структур. При этом подробности встреч, их повестка и возможные договоренности не раскрываются.

Израильская армия, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху и посольство России отказались комментировать прибытие самолета. Российская дипломатическая миссия также не стала сообщать, кто именно входил в состав делегации и какова была цель визита.

После пребывания в Израиле российский Ту-154М направился в Абу-Даби, где 10–11 ноября запланирован очередной раунд переговоров с участием представителей России, Украины и США по урегулированию конфликта.