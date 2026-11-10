СМИ: глава ГРУ тайно прибыл в Израиль - ВИДЕО
Российский военный самолет Ту-154М вечером 8 ноября совершил необычный рейс из Москвы в Израиль.
Он приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион около 21:00 по местному времени.
Как передает 1news.az, об этом сообщил израильский военный журналист Итай Блюменталь.
Отмечается, что в последние годы посадки российских военных самолетов в аэропорту Бен-Гурион практически не фиксировались. Дополнительное внимание к рейсу привлекло то, что воздушное судно находится под санкциями США.
Речь идет о самолете Ту-154М с регистрационным номером RA-85042, принадлежащем 223-му летному отряду Минобороны России. Это подразделение специализируется на перевозке российских чиновников, военнослужащих и официальных делегаций.
Лишь 10 ноября появились сведения о пассажирах самолета. По данным израильского телеканала Kan 11, на борту находилась российская делегация во главе с адмиралом Игорем Костюковым, начальником Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ).
Сообщается, что визит состоялся по просьбе США и был связан с переговорами с представителями израильских силовых структур. При этом подробности встреч, их повестка и возможные договоренности не раскрываются.
Израильская армия, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху и посольство России отказались комментировать прибытие самолета. Российская дипломатическая миссия также не стала сообщать, кто именно входил в состав делегации и какова была цель визита.
После пребывания в Израиле российский Ту-154М направился в Абу-Даби, где 10–11 ноября запланирован очередной раунд переговоров с участием представителей России, Украины и США по урегулированию конфликта.
תעלומה רוסית: מטוס צבאי רוסי, שמשמש להטסת בכירים ואנשי צבא, נחת אתמול בערב (א') בנמל התעופה בן גוריון. טיסה חריגה, שלא היתה כדוגמתה בשנים האחרונות. המטוס, מסוג טופולב TU-154, המריא מבסיס חיל האוויר הרוסי צ'קאלובסקי סמוך למוסקבה, ונחת בישראל לקראת השעה 21:00. המטוס זוהה לראשונה באפליקציית מעקב אחרי מטוסי בזמן אמת, והבוקר תיעוד של המטוס בנתב"ג הגיע לידי כאן חדשות. המטוס צפוי להמריא מישראל בצהריים. בעבר השיח בין גורמים בצה"ל לצבא הרוסי היו בעיקר סביב נוכחות כוחות רוסיים בסוריה. בימים שלפני קריסת משטר אסד נבנה מנגנון מניעת חיכוך (די-קונפליקשיין) סמוך לגבול ישראל, ובהמשך בפעילות הישראלית סמוך לבסיס חמיימים הרוסי באזור לטטקייה. בשנים האחרונות, לאחר שרוסיה פתחה במלחמה נגד אוקראינה, הצבא הרוסי דילל את כוחותיו בסוריה באופן משמעותי ולאחרונה החל להחזיר כוחות ואמצעים לבסיס סמוך ללאטקייה. הרוסים גם נמצאים בקשרים אסטרטגים עם איראן. נזכיר, לפני חמישה ימים בלבד, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאאי, ביקר במוסקבה ונפגש עם הנשיא פוטין כאשר בין היתר שוחחו על המערכה בין ארה"ב לאיראן. לפי דיווחים, הבכיר האיראני העביר לנשיא הרוסי אגרת מהמנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי. רוסיה אמורה לספק לאיראנים מטוסי קרב חדשים מסוג סוחוי Su-35 ולפי דיווחים גם מערכות הגנה בעתיד. נחיתת המטוס הרוסי בישראל, הגורמים שהיו על סיפון המטוס, עדיין נותרו בגדר תעלומה. מדובר צה"ל ושגרירות רוסיה בישראל מסרו לכאן חדשות: "אין תגובה". — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) November 9, 2026