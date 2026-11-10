Рубио: США хотят прекратить финансирование закупок оружия для Израиля

Администрация президента США Дональда Трампа намерена как можно скорее прекратить ежегодное выделение Израилю 4 млрд долларов на закупку американских вооружений.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент считает, что Израиль теперь достаточно процветающая и богатая страна, чтобы покупать американские вооружения. Он хочет, чтобы финансирование прекратилось как можно скорее. Израиль может приобретать у нас оружие, но мы больше не должны предоставлять на это средства. Израильская сторона сама предложила такой подход», — отметил Рубио.

По его словам, представители США и Израиля в настоящее время ведут переговоры о меморандуме о взаимопонимании по этому вопросу.

Он добавил, что документ также может предусматривать возможность совместного производства вооружений.

Источник: DRM News