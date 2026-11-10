Глава UFC отказался стать пресс-секретарем Трампа

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказался от предложенной президентом США Дональдом Трампом должности пресс-секретаря Белого дома.

Как передает CNN, об этом Уайт заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в зале для брифингов Белого дома.

«Хотел бы ты стать пресс-секретарем Соединенных Штатов Америки?» — спросил в конце встречи с журналистами американский лидер.

«Спасибо за предложение, сэр. Но я не хочу лезть в политику, нет», — ответил Уайт.

«Я потрясен услышанным. Всем до свидания!» — шутливо отреагировал Трамп на его ответ, после чего завершил пресс-конференцию.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Уайт намерен отклонить предложение Трампа. При этом один из собеседников телеканала допускал, что инициатива американского лидера могла быть шуткой.

Между тем бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария, уволенная в октябре спустя всего пять дней после назначения, пытается вернуться на эту должность. Об этом пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По их данным, Захария рассчитывает вновь получить эту должность, заручившись расположением Трампа и нового главы аппарата Белого дома Стивена Миллера.

Ранее она появилась в эфире консервативной медиакомпании RSBN, освещавшей промежуточные выборы в Конгресс США. По словам источников, это могло быть попыткой привлечь внимание американского президента.

Кроме того, в минувшие выходные Захарию видели в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.