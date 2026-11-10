Утечка химикатов на гранатовом заводе в США: десятки пострадавших

На заводе американского производителя гранатового сока POM Wonderful в Калифорнии произошла утечка химикатов.

Медицинская помощь потребовалась 58 людям, 11 из них были госпитализированы.

Об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC со ссылкой на пожарную службу округа Фресно.

В результате инцидента эвакуировали около 150 сотрудников предприятия. Работники, находившиеся в зоне утечки, пожаловались на затрудненное дыхание и головокружение.

В компании уточнили, что на заводе вытекло около одного галлона (примерно 3,8 литра) чистящего раствора BioSide, содержащего 15% надуксусной кислоты. Вещество просочилось через небольшое отверстие в трубопроводе.

В POM Wonderful предположили, что причиной повреждения мог стать износ оборудования, однако окончательно это не подтвердили.

В пожарной службе сообщили, что сотрудники подверглись воздействию паров раствора. При этом химикаты не попали в канализацию и водоемы, а за пределами предприятия угрозы для населения не возникло.

Работа завода возобновилась спустя несколько часов после происшествия.