Утечка химикатов на гранатовом заводе в США: десятки пострадавших
На заводе американского производителя гранатового сока POM Wonderful в Калифорнии произошла утечка химикатов.
Медицинская помощь потребовалась 58 людям, 11 из них были госпитализированы.
Об этом сообщило местное подразделение телеканала ABC со ссылкой на пожарную службу округа Фресно.
В результате инцидента эвакуировали около 150 сотрудников предприятия. Работники, находившиеся в зоне утечки, пожаловались на затрудненное дыхание и головокружение.
В компании уточнили, что на заводе вытекло около одного галлона (примерно 3,8 литра) чистящего раствора BioSide, содержащего 15% надуксусной кислоты. Вещество просочилось через небольшое отверстие в трубопроводе.
В POM Wonderful предположили, что причиной повреждения мог стать износ оборудования, однако окончательно это не подтвердили.
В пожарной службе сообщили, что сотрудники подверглись воздействию паров раствора. При этом химикаты не попали в канализацию и водоемы, а за пределами предприятия угрозы для населения не возникло.
Работа завода возобновилась спустя несколько часов после происшествия.