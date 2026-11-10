На Филиппинах потерпел крушение самолет с иностранцами на борту

На юге Филиппин во вторник потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились шестеро иностранных граждан.

Как передает Reuters, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Представитель агентства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций города Дигос в провинции Южный Давао Джомар Кальедо сообщил, что спасатели пока не могут подтвердить информацию о состоянии пассажиров и членов экипажа.