На Филиппинах потерпел крушение самолет с иностранцами на борту
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На юге Филиппин во вторник потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились шестеро иностранных граждан.
Как передает Reuters, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
Представитель агентства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций города Дигос в провинции Южный Давао Джомар Кальедо сообщил, что спасатели пока не могут подтвердить информацию о состоянии пассажиров и членов экипажа.
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