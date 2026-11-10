Ирак запретил посадку самолета со сборной Ирана по футболу

Ирак запретил самолету, на борту которого находилась сборная Ирана по футболу, совершить посадку в аэропорту Басры в связи с санкциями США, введенными в отношении иранских авиакомпаний. Об этом сообщает Reuters.

По словам сотрудника иранского консульства в Басре, самолет вернулся в Иран и приземлился в аэропорту Абадана, а команда теперь доберется до Басры наземным транспортом. Иранская сборная направлялась в Ирак для участия в турнире с участием четырех стран — Ирана, Ирака, Ливана и Палестины. В стартовой встрече сборная Ирана 14 ноября должна сыграть с палестинцами.

8 сентября США внесли в санкционный список по Ирану 35 авиакомпаний и других фирм, работающих в сфере авиаперевозок. 21 сентября глава Минфина США Скотт Бессент выступил с утверждением, что всем иранским авиакомпаниям придется с 23 сентября прекратить рейсы за рубеж из-за санкций Вашингтона, угрожающих в том числе иностранным партнерам Тегерана.

Источник: ТАСС