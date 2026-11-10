Иран отверг обвинения Франции в причастности к кибератакам на ее территории

Иран категорически отвергает обвинения Франции в причастности к предполагаемым кибератакам на ее территории.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Исламской Республики.

«Министерство иностранных дел считает беспочвенные и предвзятые обвинения правительства Франции в адрес Ирана в участии в предполагаемых кибератаках во Франции полностью несостоятельными и решительно осуждает избитую политику выдвижения обвинений против Ирана», — говорится в документе.

Как отмечает иранское внешнеполитическое ведомство, новые обвинения призваны отвлечь общественное внимание от деструктивной политики Франции в отношении Ирана и Западной Азии, в том числе от размещения на ее территории десятков террористических групп и поддержки геноцида палестинцев.

По мнению МИД, подобные заявления отражают слабость французских властей, чьи системы управления «не способны даже контролировать температуру холодильников», а ответственность за собственные провалы Париж пытается переложить на внешние силы.

Тегеран призвал французское руководство направлять средства не на вмешательство в дела других стран, в том числе под дипломатическим прикрытием и под видом культурных проектов, а на нужды собственных граждан. В ведомстве также заявили, что Иран не будет колебаться с принятием мер для защиты своих национальных интересов и безопасности.

9 ноября Франция обвинила Иран в масштабной кибератаке на холодильное оборудование супермаркетов, произошедшей в октябре, вызвала иранского посла и заявила о намерении добиваться введения европейских санкций против виновных.

По данным французской стороны, атаки 11–12 октября привели к пожарам и порче большого количества продуктов.

Читайте по теме:

Франция пригрозила Ирану санкциями и непубличными мерами из-за кибератаки