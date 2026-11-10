«Яндекс» потерял часть данных клиентов Cloud после ударов

«Яндекс» безвозвратно потерял почти 3% данных клиентов Yandex Cloud после ударов дронов по дата-центрам, пишет ASTRA.

Yandex Cloud не сможет восстановить 2,84% клиентских данных, сообщила компания. Причина в «критических повреждениях оборудования» и в том, что у этих клиентов не было резервных копий на платформе. Доступ к остальным 97,16% данных инженеры восстановили. Клиенты, которые пользовались резервным копированием, не потеряли ничего. Теперь его будут по умолчанию включать для всех новых виртуальных машин, раньше это нужно было делать вручную.

Украинские беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» за четыре ночи: в Сасове Рязанской области в ночь на 8 октября, в Калуге в ночь на 9 октября и во Владимире в ночь на 11 октября. После атак часть сервисов компании, включая «Почту», перестала работать, а дата-центр во Владимире, по данным Forbes, полностью остановился. Сразу после второй атаки «Яндекс» внес в пользовательское соглашение пункт, по которому не отвечает перед клиентами за сбои из-за ударов беспилотников, военных действий и обстрелов.