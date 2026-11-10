Канада ввела новые санкции против представителей властей Ирана

Канада восстановила санкции в отношении 11 иранских организаций.

Министр иностранных дел Канады Ананд заявила, что страна ввела санкции против пяти физических и пяти юридических лиц за их роль в подавлении иранского народа.

В Министерстве иностранных дел Канады сообщили, что ограничения введены в соответствии с правилами «Специальных экономических мер против Ирана». Они направлены против высокопоставленных сотрудников силовых структур и правительства Исламской Республики, а также государственных учреждений.