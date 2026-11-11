Пашинян заявил о сотрудничестве с ЕС против гибридных угроз
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Армения активно сотрудничает с Европейским союзом в борьбе с гибридными угрозами.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на панельной дискуссии в рамках 9-й Парижской мирной конференции.
Глава правительства также рассказал о шагах, предпринимаемых Ереваном в этом направлении, и подчеркнул важность своевременного реагирования государственных органов на распространение дезинформации.
Источник: 24news
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