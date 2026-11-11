Байдена и его семью забросали пакетами с молоком в Ирландии - ВИДЕО

Пропалестинские протестующие забросали упаковками с молоком Джо Байдена, когда бывший президент США выходил из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия), где его сын, Хантер Байден, получал награду.

Протестующие собрались у здания Исторического общества колледжа и бросали предметы и молоко в Джо, скандируя: «Позор вам», «Ваши руки в крови» и «Джо - виновник геноцида» из-за его роли в войне в Газе.

83-летнего Джо сопровождала его супруга Джилл Байден. Они прибыли на церемонию, в ходе которой Хантер был удостоен золотой медали за выдающийся вклад в публичный дискурс от одного из университетских обществ, сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел, несмотря на присутствие многочисленных сотрудников службы безопасности и полицейских фургонов. В итоге ирландская полиция применила перцовый спрей и задержала как минимум двух человек.

На видео, ставшем вирусным, видно, как бывший президент садится в автомобиль, а за ним следует Хантер, когда в одного из агентов Секретной службы прилетает упаковка с молоком. Никто из семьи Байден не пострадал.

В совместной публикации в Instagram Студенческий союз Тринити-колледжа в Дублине и Национальное объединение студентов Ирландии раскритиковали приглашение Байдена в университет.

«Студенты имеют полное право протестовать против визита [Байдена], бросать вызов находящимся у власти и выражать свою солидарность с палестинским народом», - заявили они.

Источник: NDTV

🚨 BIDEN HIT WITH MILK CARTONS IN DUBLIN. Joe and Jill Biden were leaving Trinity College when pro-Palestinian protesters surged forward and started throwing objects. Security shielded them with umbrellas. Gardaí arrested two. 🇮🇪 Surprise visit. Not-so-warm send-off. https://t.co/VwRGRWqFh3 — JOHN . F . KEN.. (@Ken_nedyJnh) November 10, 2026

Источник: ТАСС