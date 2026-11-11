Фон дер Ляйен забросали яйцами с призывами покинуть Болгарию - ВИДЕО

В городе Варна в Болгарии прошла акция протеста против визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Сообщается, что устроенный сторонниками партии «Возрождение» пикет прошел под лозунгом «Варна хочет мира, а не войны!».

«В Варне (...) фон дер Ляйен приветствовали криками "Урсула, вам здесь не рады!" и призывами покинуть город», — говорится в материале.

Отмечается, что протестующие держали плакаты с призывом к главе Еврокомиссии покинуть страну на болгарском, английском и немецком языках. По данным издания, когда кортеж фон дер Ляйен прибыл к зданию Высшего военно-морского училища имени Николая Вапцарова, жители Болгарии забросали его фруктами, овощами и яйцами.

Источник: Лента.ру