Эрдоган отказался встречать лидера греческого Кипра на саммите COP31 в Анталье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал прибытие главы Республики Кипр Никоса Христодулидиса на саммит COP31 в Анталье и покинул зону приветствия прямо перед его приездом.

В результате кипрского лидера встретил только генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен кипрский лидер пожаловался на то, что президент Турции его не встретил.

Официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис назвал действия Эрдогана «неуважением к ООН».

Главу Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфана Эрхюрмана встречал лично Эрдоган, в то время как генсек ООН в этот момент в зоне приветствия отсутствовал.

Официальных комментариев или объяснений по данным вопросам со стороны турецких властей пока не поступало.

Саммит лидеров в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) проходит в Анталье 11–12 ноября.

Источник: Haberler