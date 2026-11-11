 Эрдоган отказался встречать лидера греческого Кипра на саммите COP31 в Анталье | 1news.az | Новости
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Эрдоган отказался встречать лидера греческого Кипра на саммите COP31 в Анталье

Редакция 1news14:30 - Сегодня
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Эрдоган отказался встречать лидера греческого Кипра на саммите COP31 в Анталье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал прибытие главы Республики Кипр Никоса Христодулидиса на саммит COP31 в Анталье и покинул зону приветствия прямо перед его приездом.

В результате кипрского лидера встретил только генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен кипрский лидер пожаловался на то, что президент Турции его не встретил.

Официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис назвал действия Эрдогана «неуважением к ООН».

Главу Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфана Эрхюрмана встречал лично Эрдоган, в то время как генсек ООН в этот момент в зоне приветствия отсутствовал.

Официальных комментариев или объяснений по данным вопросам со стороны турецких властей пока не поступало.

Саммит лидеров в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) проходит в Анталье 11–12 ноября.

Источник: Haberler

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