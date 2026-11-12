Европейский союз введет новые антироссийские санкции 16 ноября.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

«В понедельник мы примем новые санкции против России», — сказал он, добавив, что в санкционные списки могут попасть 150 лиц и 50 банков. По словам Аддада, большая часть из них была предложена Францией.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что санкционная политика ЕС не способствует урегулированию украинского конфликта.