Галибаф: 7 условий Тегерана предполагают прекращение войны в Иране и на фронте сопротивления

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф высказался о переговорах с США и возможном возобновлении военных действий.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, для продолжения переговоров и открытия Ормузского пролива необходимо выполнение семи условий Ирана. При этом одним из препятствий для достижения соглашения он назвал «чрезмерные требования США и недоверие Тегерана к ним».

Галибаф также предостерег президента США Дональда Трампа от нападения на Иран, заявив, что в таком случае «он потерпит поражение, и на этот раз Конгресс объявит ему импичмент».

Кроме того, глава иранского парламента отметил усилия России и Китая по урегулированию конфликта, несмотря на то что официальными посредниками выступают Катар и Пакистан. Галибаф также опроверг сообщения об изменениях в составе иранской переговорной группы, подчеркнув, что в нее по-прежнему входят те же шесть человек.

Он предупредил страны региона, что продолжение войны негативно скажется на них и отбросит регион назад на пути развития и прогресса.

Галибаф заявил, что Иран продолжит поддерживать Ливан, а также готов содействовать урегулированию ситуации между хуситами и Саудовской Аравией, если поступит официальный запрос.