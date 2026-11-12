Галибаф: 7 условий Тегерана предполагают прекращение войны в Иране и на фронте сопротивления
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф высказался о переговорах с США и возможном возобновлении военных действий.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera.
По его словам, для продолжения переговоров и открытия Ормузского пролива необходимо выполнение семи условий Ирана. При этом одним из препятствий для достижения соглашения он назвал «чрезмерные требования США и недоверие Тегерана к ним».
Галибаф также предостерег президента США Дональда Трампа от нападения на Иран, заявив, что в таком случае «он потерпит поражение, и на этот раз Конгресс объявит ему импичмент».
Кроме того, глава иранского парламента отметил усилия России и Китая по урегулированию конфликта, несмотря на то что официальными посредниками выступают Катар и Пакистан. Галибаф также опроверг сообщения об изменениях в составе иранской переговорной группы, подчеркнув, что в нее по-прежнему входят те же шесть человек.
Он предупредил страны региона, что продолжение войны негативно скажется на них и отбросит регион назад на пути развития и прогресса.
Галибаф заявил, что Иран продолжит поддерживать Ливан, а также готов содействовать урегулированию ситуации между хуситами и Саудовской Аравией, если поступит официальный запрос.