Соседи Ирана отказались перекрывать сухопутные границы по требованию США

Турция, Ирак и Пакистан выступили против новой стратегии США в отношении Ирана, предусматривающей перекрытие торговых сухопутных маршрутов Исламской Республики.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, на протяжении нескольких недель американские чиновники пытались добиться от соседних с Ираном стран закрытия пограничных переходов. Однако эти государства считают, что решение Вашингтона может нанести им не меньший ущерб, чем самому Тегерану.

7 ноября Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о создании оперативной группы «Iron Gate» («Железные ворота»). Она будет заниматься «предотвращением перемещения современных систем вооружений, технологий двойного назначения, материалов, подпадающих под санкции, и незаконных финансовых потоков через сухопутные границы Ирана и Каспийское море».