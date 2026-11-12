Axios: США предложили России подготовить новое соглашение о безопасности с Европой

США предложили России разработать новый проект соглашения по вопросам безопасности в Европе.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их данным, этот вопрос стал одним из ключевых на переговорах по Украине в Абу-Даби. Российские представители заявили на встрече, что полномасштабная война в Украине началась из-за того, что бывший президент США Джо Байден не ответил на письмо Владимира Путина, в котором российский лидер изложил свои опасения в сфере безопасности.

В ответ спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили российской стороне подготовить новый проект соглашения, который учитывал бы опасения и требования Москвы в этой области.

Документ также должен содержать информацию о том, на какие «симметричные шаги» Россия готова пойти для снижения напряженности в отношениях с европейскими странами.

Уиткофф и Кушнер подчеркнули, что для серьезного обсуждения этих вопросов к переговорам необходимо привлечь и представителей Европы.

Ранее Кушнер заявил, что вместе с Уиткоффом предложит Владимиру Путину во время встречи в Москве 12 ноября подключить европейские страны к трехсторонним переговорам по Украине.