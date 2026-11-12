Под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль с российским военнослужащим

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб полковник, имя которого не уточняется.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля и приведено в действие дистанционно в момент, когда полковник выезжал со двора.

Напомним, в конце августа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в районе Славянки (Шушары), при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, а его супруга получила ранения. По сообщениям СМИ, обоим оторвало ноги.

Предположительно, погибшим был майор Сергей Сечков, служивший в 332-м отдельном гвардейском вертолетном Краснознаменном полку. Главное управление разведки Минобороны Украины обвиняло это подразделение в нанесении ракетных и бомбовых ударов по мирному населению в Сумской и Харьковской областях Украины.

Источник: Фонтанка SPB Online