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КСИР: Моджтаба Хаменеи разрешил военным проводить операции без географических ограничений

Редакция 1news13:10 - Сегодня
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КСИР: Моджтаба Хаменеи разрешил военным проводить операции без географических ограничений

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал указ, предоставляющий вооруженным силам страны право при необходимости проводить операции без географических ограничений.

Об этом заявил старший советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммадреза Нагди.

«Верховный лидер своим указом о готовности к операциям в любой географической точке и в любой ситуации, без ограничений, предоставил вооруженным силам полную свободу действий для ответа врагу», — подчеркнул он.

«С этим разрешением, если враг допустит малейшую ошибку, вооруженные силы смогут дать адекватный ответ в любой точке мира, где сочтут нужным», — отметил Нагди.

Источник: Iran International

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