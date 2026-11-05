В период руководства Горхмаза Гусейнова в «Азерсу» выявили миллионное хищение госсредств

Выявлен факт присвоения миллионов манатов государственных средств в период руководства бывшего председателя ОАО «Азерсу» Горхмаза Гусейнова, предшественника Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Как сообщает Qafqazinfo, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре расследовало нарушения, допущенные в тот период.

По факту присвоения средств одному из бывших должностных лиц уже предъявлено окончательное обвинение.

Уголовное дело в отношении Горхмаза Гусейнова и других лиц выделено в отдельное производство. В тот период контракты подписывали Ильгар Тагиев, Этибар Мамедов и Сеймур Сеидов. В настоящее время уголовное преследование в отношении этих лиц продолжается.

В подобных случаях прокуратура предоставляет возможность возместить причинённый государству ущерб. Если ущерб не будет возмещён, лицо привлекается к уголовной ответственности, а дело направляется в суд.

Отметим, что Горхмаз Гусейнов занимал должность председателя ОАО «Азерсу» с 2011 по 2021 год.

Недавно по этому делу бывший руководитель департамента и начальник отдела «Азерсу» Седай Алиев был привлечён к уголовной ответственности, а дело направлено в суд. Его обвиняют в причинении ущерба на сумму 3 млн манатов в сговоре с лицами, упомянутыми в рамках выделенного уголовного дела. Остальные фигуранты были допрошены в качестве свидетелей. Не исключено, что они дадут показания в этом качестве и в суде.

На предварительном заседании по делу Седай Алиев не признал вину. Он заявил, что дважды восстанавливался на работе по решению суда, однако последнее судебное решение не исполняется уже 16 месяцев. По его словам, именно поэтому против него было выдвинуто нынешнее обвинение.