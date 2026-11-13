В этот день в Баку ожидаются дожди и резкое понижение температуры

По данным Национальной службы гидрометеорологии, после нескольких дней относительно теплой погоды с вечера 15 ноября на территории страны ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

Прогнозируется временами усиление северо-западного ветра, а также постепенное понижение температуры воздуха на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь и утром 16 ноября местами возможны дожди.

С вечера 15 ноября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, в отдельных местах ожидаются периодические осадки. В некоторых районах осадки могут усилиться, возможны грозы и град, а в горных районах - снегопады.

Ожидается повышение уровня воды в реках. Не исключается кратковременный выход рек из берегов и селевые потоки на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Ленкорань-Астаринского региона.

Неустойчивая погода, по прогнозам, сохранится до вечера 16 ноября.