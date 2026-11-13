В Британии задержан подполковник армии США по подозрению в шпионаже в пользу России

Американский офицер, задержанный в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, был арестован в ходе специальной операции.

Ожидается, что обвинения ему предъявят в ближайшие несколько дней.

По словам одного из официальных лиц, подполковник Брэндон Тайнер поступил на военную службу в 2008 году и ранее проходил службу в Афганистане, Катаре и Ираке.

На момент задержания Тайнер служил в Корпусе быстрого реагирования НАТО (ARRC), отвечающем за командование сухопутными силами альянса. Он занимал должность, связанную с кадровой работой и управлением персоналом.

Ожидается, что после завершения судебного разбирательства в Великобритании Тайнер будет передан США для привлечения к ответственности в соответствии с Единым кодексом военной юстиции (UCMJ).

Источник: The Wall Street Journal