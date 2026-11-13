 В Баку представили Caspi Yards - новый комплекс у Каспийского моря с 44-этажной Victory Tower - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку представили Caspi Yards - новый комплекс у Каспийского моря с 44-этажной Victory Tower - ФОТО - ВИДЕО

Редакция 1news14:34 - Сегодня
В Баку представили Caspi Yards - новый комплекс у Каспийского моря с 44-этажной Victory Tower - ФОТО - ВИДЕО

В отеле Marriott Boulevard прошла презентация Caspi Yards — нового многофункционального комплекса Avant Group — и его главной архитектурной доминанты, 44-этажной Victory Tower (Zəfər Qülləsi).

Гостям рассказали о концепции проекта, его архитектурных решениях, ключевых особенностях и планах развития.

Caspi Yards займёт 13 гектаров. Рядом с комплексом планируется новая станция метро.

В проект войдут 11 жилых зданий и два бизнес-центра. На территории комплекса предусмотрены больница, школа, торговые центры, а также пространства для отдыха и спорта. Всё необходимое для жизни, работы, учёбы, лечения, покупок и досуга будет собрано в одном месте.

В основе проекта лежит концепция «город в городе»: жилые кварталы и деловая инфраструктура, которые появятся вокруг новой станции метро, образуют единое городское пространство с хорошей транспортной доступностью, комфортным жильём и возможностями для бизнеса.

Особое внимание в Caspi Yards уделено технологиям «умного города» (Smart City). Проект предусматривает интеллектуальные системы доступа и управления зданиями, а также цифровые решения, которые распределяют пешеходные потоки в общественных зонах. В дальнейшем эти системы планируется дополнить технологиями искусственного интеллекта. Это позволит эффективнее управлять комплексом и сделает его удобнее для жителей и гостей.

С 44-этажной Victory Tower откроются панорамные виды на Каспийское море.

На презентации выступил основатель и руководитель Avant Group Али Гусейнов. Он рассказал об истории проекта и планах его развития. Говоря о значении Caspi Yards для будущего облика Баку, он отметил:

«Я верю, что этот проект вдохнёт новую жизнь в облик нашего прекрасного Баку. Величественная 44-этажная Victory Tower станет новым символом Бакинской бухты и проспекта 8 Ноября».

На мероприятии Avant Group подписала ряд партнёрских документов. С Международным банком Азербайджана (ABB) — меморандум о сотрудничестве в сфере ипотеки. С Landau Educational Group и Push30 — меморандумы о взаимопонимании: они касаются развития образовательной инфраструктуры и условий для здорового образа жизни будущих жителей комплекса.

Современная архитектура, жильё, офисы и социальная инфраструктура в одном квартале делают Caspi Yards важной частью новой городской среды Баку.

Caspi Yards реализуют совместно Avant Group и Moonwake Investment.

Продажи квартир первой очереди уже начались. В честь Дня Победы (8 ноября) на первые 44 квартиры действует скидка 8%. Предложение ограничено по времени.

Центр продаж находится по адресу: ул. Афияддина Джалилова, 23. Подробнее о проекте, планировках и условиях покупки можно узнать в центре продаж или по короткому номеру *0044.

Сайт: https://www.caspiyards.az/

Instagram: https://www.instagram.com/caspiyards/

Поделиться:
536

Актуально

Мнение

Европа сама стремится к диалогу с Баку

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в крупном ДТП ...

Мнение

Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет ...

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Общество

Для рэперши Ася Ализаде потребовали до пяти лет лишения свободы в Турции

WhatsApp пугает азербайджанцев «вспышкой СПИДа» - РЕАКЦИЯ

Из Грузии в Азербайджан экстрадировали объявленного в международный розыск мужчину

От теории к первому полёту: как в Габале готовят будущих пилотов гражданской авиации Азербайджана

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В бакинском «Rahat market» продали шоколадку с червяком - ФОТО - ВИДЕО

Трёх женщин наказали после конфликта на концерте Меладзе в Казахстане - ВИДЕО

В сети опубликовали видео нападения на сотрудника магазина «Omid» - ВИДЕО

В Германии скончался заслуженный артист Азербайджана, композитор и органист Ариф Мирзоев

Последние новости

Для рэперши Ася Ализаде потребовали до пяти лет лишения свободы в Турции

Сегодня, 18:53

WhatsApp пугает азербайджанцев «вспышкой СПИДа» - РЕАКЦИЯ

Сегодня, 18:38

Из Грузии в Азербайджан экстрадировали объявленного в международный розыск мужчину

Сегодня, 18:30

От теории к первому полёту: как в Габале готовят будущих пилотов гражданской авиации Азербайджана

Сегодня, 18:15

CNN: Вэнс рассматривает возможность отказа от участия в выборах президента США

Сегодня, 18:00

В Товузе беременная женщина получила ножевое ранение, есть задержанный - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:55

Завершено расследование дела азербайджанского военного, задержанного на территории Армении

Сегодня, 17:40

Обнародованы даты и повестка очередных заседаний Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня, 17:37

Объявлена дата выплаты единовременных социальных пособий

Сегодня, 17:24

В связи с массовой дракой в Баку задержаны несколько лиц - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:17

В эти дни в Баку ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:15

При поддержке Фонда Возрождения Карабаха в Лачине прошел вечер искусства - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:11

Европейские страны намерены нарастить импорт энергоносителей из Азербайджана

Сегодня, 17:05

Пустые домики и умирающие котята: Куда исчезли все кошки в парке Сабира? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

В рамках государственно-частного партнёрства проведён тренинг по финансовой грамотности и кибербезопасности — ФОТО

Сегодня, 16:55

Европа сама стремится к диалогу с Баку

Сегодня, 16:52

Азербайджанский кикбоксер в 13-й раз стал чемпионом Европы

Сегодня, 16:45

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера

Сегодня, 16:40

МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в крупном ДТП в Фуджейре

Сегодня, 16:25

Армянское лобби в Вашингтоне празднует победу и собирается выставить счет Азербайджану

Сегодня, 16:18
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57