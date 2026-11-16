«Дверь пришлось вскрыть»: что известно о погибшей студентке Эльвире Эйюбовой - ВИДЕО

На днях в СМИ распространилась новость о том, что в Баку было найдено тело 17-летней девушки в общежитии Азербайджанского медицинского университета.

Согласно информации, студентка лечебно-профилактического факультета Эльвира Эйюбова была найдена мертвой в комнате общежития, где она проживала. Тело девушки обнаружила ее сестра, которая жила вместе с ней.

Позже Азербайджанский медицинский университет выступил с заявлением в связи со смертью Эльвиры Эйюбовой. В заявлении отмечалось, что подробности трагедии будут обнародованы после завершения официального расследования.

Также, согласно распространившимся данным, Эльвира Эюбова в 2024 году поступила в Азербайджанский медицинский университет, набрав 637 баллов. Некоторое время назад она переехала в общежитие университета. Два года Эльвира жила на съемной квартире в Баку вместе со своей двоюродной сестрой. В этом году, деувшка съехала с арендованной квартиры в общежитие Азербайджанского медицинского университета. Сестра Э. Эйюбовой также жила вместе с ней в том же общежитии.

Позже одна из студенток, проживающих в общежитии, рассказала Xəzər xəbər, что инцидент произошел в общежитии № 1, где она сама тоже живет.

По ее словам, у девушки, судя по разговорам, болела голова, и перед тем, как отправиться в ванную комнату, она предупредила сестру. Сестра забеспокоилась, когда та долго не возвращалась, и поскольку дверь ванной была закрыта, пришлось вскрыть. Войдя внутрь, они увидели девушку лежащей на полу.

Девушка отметила, что точно не знает причину - упало ли у нее давление или произошло кровоизлияние в мозг. Сама она проживает на втором этаже, а Эльвира жила на третьем: «Лично я ее не знала, однако с ней были знакомы мои соседи по комнате. Ванные комнаты в общежитии находятся в общем пользовании и в каждой из них имеется по четыре-пять кабинок».

Как стало известно 1news.az, смерть 17-летней Эльвиры Эйюбовой носит естественный биологический характер, и, в связи с этим проводится расследование.