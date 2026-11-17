На пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана депутат Сайяд Аран выразил несогласие с решением сократить продолжительность выступлений парламентариев с 10 до 5 минут.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, данный вопрос был поднят в ходе сегодняшнего обсуждения проекта государственного бюджета на следующий год.

По словам депутата, каждый парламентарий должен самостоятельно определять продолжительность своего выступления, а ограничивать время для дискуссий недопустимо. Он также подчеркнул, что Милли Меджлис является площадкой для обсуждения различных вопросов и обмена мнениями.

В ответ председатель парламента Сахиба Гафарова сделала Сайяду Арану замечание, указав на недопустимость использования подобной лексики в стенах законодательного органа.

«Парламент — это не говорильня. Соблюдайте парламентскую этику и лексику», — заявила спикер.

Она также напомнила, что предложение о сокращении времени выступлений до пяти минут ранее было вынесено на голосование и получило поддержку депутатов.