В Сербии потерпел крушение истребитель МиГ-29. Гибель пилота официально подтверждена радио и телевидением страны (RTS).

Самолет ВВС Сербии упал на поле, расположенное между населенными пунктами Нова-Пазова и Стара-Пазова.

Воздушное судно рухнуло на сельскохозяйственное угодье и полностью сгорело в результате падения.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы: прибыли расчеты пожарных, бригады скорой помощи, сотрудники полиции, а также военнослужащие Вооруженных сил Сербии. Территория оцеплена, ведется расследование причин авиакатастрофы.

Источник: Euronews