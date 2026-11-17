В соответствии с «I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», осуществлен очередной процесс переселения в освобожденные от оккупации город Ходжавенд и село Гюзейхырман, отправленные семьи воссоединились с родным краем.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сегодня в город Ходжавенд переселены 36 семей (140 человек), а в село Гюзейхырман - 12 семей (45 человек).

Для расселения переселенных жителей по местам проживания созданы необходимые условия. Проведено благоустройство дорог, восстановлены дома и инфраструктура.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили признательность руководству страны за созданные для них условия, пожелали упокоения душ шехидов, освободивших наши земли от оккупации, и крепкого здоровья нашим гази.