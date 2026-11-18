В Баку 18-летний юноша убил свою 23-летнюю единокровную сестру, предположительно, на почве ревности.

Погибшей является молодая художница Гюляра Ага гызы Мехтиева (2003 г. р.).

По подозрению в совершении преступления задержан её единокровный брат Айхан Мехтиев (2008 г. р.), который, согласно имеющейся информации, признался в содеянном и объяснил свои действия ревностью.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла 16 ноября около 14:30 в квартире, расположенной на улице Хамзы Бабашова в 9-м микрорайоне Бинагадинского района столицы.

По предварительным данным, конфликт между родственниками произошёл на кухне, где 18-летний юноша напал на сестру с ножом. В результате нападения девушка получила три ножевых ранения.

Услышав крики пострадавшей, соседи поспешили на помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Гюляру доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.

Как выяснилось, погибшая и задержанный приходились друг другу единокровными братом и сестрой, у них был общий отец, но разные матери. При этом они проживали вместе в одной квартире.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в Прокуратуре Бинагадинского района. В настоящее время продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины преступления.