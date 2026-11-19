«Зоны общественного пользования на прибрежных территориях Каспийского моря будут определены после проведения работ по оценке и зонированию. При использовании этих территорий будут учитываться безопасность людей, состояние инфраструктуры, экологические требования и качество оказываемых услуг».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сказал заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Гусейн Алиев, на брифинге по вопросам, отражённым в Указе Президента Азербайджанской Республики о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях азербайджанского сектора Каспийского моря.

По его словам, после завершения зонирования и утверждения соответствующих территорий каждый гражданин сможет получить открытую информацию об этих зонах.

Г. Алиев отметил, что наряду с эффективным использованием прибрежных территорий важно также правильно сформировать их инфраструктуру. В этой связи будут учитываться принципы градостроительства, организация общественных пространств и качество услуг.

«Мы постараемся, чтобы эти территории были достаточно комфортными, чистыми и благоустроенными для населения, а оказываемые там услуги обеспечивались предпринимателями на должном уровне», - сказал он.