Число учащихся в общеобразовательных учреждениях Азербайджана сократилось по сравнению с предыдущим учебным годом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно данным, сокращение особенно зафиксировано в сельских школах. Так, в 2025/2026 учебном году в городских школах страны обучались 1 млн 96,8 тысячи, а в сельских школах — 577,9 тысячи учащихся.

Для сравнения отметим, что в 2024/2025 учебном году в городских школах насчитывалось 1 млн 98,4 тысячи, а в сельских школах — 596,7 тысячи учащихся.

Таким образом, за один учебный год число учащихся в городских школах сократилось на 1 600 человек, а в сельских школах — на 18 800 человек.

В целом по стране число учащихся в общеобразовательных учреждениях сократилось на 20 400 человек по сравнению с предыдущим учебным годом.