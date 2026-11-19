В Азербайджане уничтожили 293,4 кг замороженной фруктовой продукции в шоколаде, импортированной из Испании.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), образцы продукции были отобраны для лабораторных исследований.

По результатам испытаний в партии обнаружены плесневые и дрожжевые грибки.

В связи с тем, что продукция признана непригодной для употребления, было принято решение о ее вывозе за пределы таможенной территории и утилизации.