Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом во Вьетнам
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Президент Ильхам Алиев 19 ноября прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В Международном аэропорту Нойбай в Ханое в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр юстиции Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Тхань Тунг и другие официальные лица.
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