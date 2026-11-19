Ситуации, связанные с домашним насилием и убийствами женщин в Азербайджане, к сожалению, перестают восприниматься как нечто исключительное.

Одна трагическая история сменяет другую, и за каждой из них в очередной раз оборванная человеческая жизнь. Мужья убивают жен, отцы собственных дочерей, братья своих сестер, а другие родственники становятся источником смертельной опасности.

За сухими цифрами статистики скрываются судьбы женщин, которые просто жили, строили планы, любили, работали, воспитывали детей, мечтали о будущем. И порой кажется, что очередная трагедия слишком быстро растворяется в информационном потоке, лишь несколько дней общественного возмущения, десятки публикаций, комментарии в социальных сетях и вскоре внимание переключается на следующую новость.

Однако забывать об этих историях нельзя, тем более что речь идет не об отдельных, никак не связанных между собой происшествиях, а о реальной проблеме в азербайджанском обществе, которая продолжает уносить жизни женщин.

Основные показатели за первое полугодие 2026 года свидетельствуют о масштабах происходящего. За этот период пострадали 608 женщин, 114 мужчин и 8 несовершеннолетних. Погибли 15 женщин и 7 мужчин, среди которых один несовершеннолетний. Зафиксирован 21 случай умышленного убийства, 7 покушений на убийство, 17 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 28 случаев причинения вреда здоровью средней тяжести и 633 случая причинения легкого вреда здоровью.

Но за каждой единицей этой статистики стоит конкретный человек. У каждой погибшей было имя, лицо, семья, друзья, собственная история, поэтому сегодня мы хотим вспомнить наиболее громкие случаи насилия и убийств женщин, о которых становилось известно на протяжении года. Для того, чтобы напомнить вам о том, что за каждой новостью стояла человеческая жизнь, которую уже невозможно вернуть.

Одной из трагедий, вызвавших широкий общественный резонанс, стало убийство 31-летней Гюлюзар Мамедовой. 1 июня в столичном поселке Рамана женщину убил ее свекор Адыгёзал Мамедов.

Позже отец погибшей Тапдыг Шукюров рассказал о событиях, предшествовавших трагедии. По его словам, незадолго до убийства Гюлюзар вернулась из Баку к родителям в поселок Дюздаг Евлахского района. Причиной отъезда стал конфликт со свекровью, после которого женщину выгнали из дома.

Спустя несколько дней Гюлюзар вновь отправилась в Баку, чтобы увидеться с детьми. Один из них позвонил матери и напомнил, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей, спросив, придет ли она. Женщина купила подарки и направилась к дому свекрови.

Как утверждал отец погибшей, незадолго до случившегося знакомая Гюлюзар предупредила ее, что свекор находится возле здания. Несмотря на это, женщина продолжила путь. По словам родственников, когда она зашла в лифт, мужчина напал на нее и убил. Соседи слышали ее крики.

В этой истории особенно тяжело осознавать, что Гюлюзар ехала не на встречу с человеком, представлявшим для нее опасность, а к собственным детям, ведь она хотела увидеть их, провести с ними время, вручить подарки. Самое обычное материнское желание обернулось последней поездкой в ее жизни.

Другой трагедией стало убийство Ирады Мурадовой, подробности которого вновь оказались в центре внимания в связи с судебным разбирательством в 2026 году. Женщина работала исполнительным директором в магазине итальянского бренда YAMAMAY, принадлежавшем Эмилю Агаджанову, с которым ее связывали романтические отношения.

По материалам дела, Ираду обнаружили мертвой в ванной комнате квартиры предпринимателя в Ясамальском районе Баку. Согласно обвинительным материалам, мужчина, находившийся под воздействием наркотических веществ, нанес женщине смертельные ножевые ранения.

Впоследствии суд установил, что Эмиль Агаджанов совершил убийство в состоянии невменяемости и страдает психическим расстройством. Было принято решение направить его в специализированное медицинское учреждение для применения принудительных мер медицинского характера, а также лечения от наркотической зависимости.

Еще одна история, получившая широкую огласку, связана с Парваной Исмаиловой. Женщина рассказала о насилии со стороны супруга Тамерлана Мамедова после того, как мужчина публично сбрил ей волосы во время прямого эфира в социальной сети.

По словам Парваны, они официально зарегистрировали брак в августе 2026 года. У женщины также был десятилетний сын от первого брака. Она утверждала, что муж обманом проник в ее квартиру, воспользовавшись ребенком, после чего подверг ее истязаниям. Причиной публичного унижения, по ее словам, стали шантаж и угрозы распространить видеозаписи.

Эта история особенно наглядно показала, что насилие не всегда начинается с убийства, так, оно может проявляться в унижении, запугивании, контроле, угрозах и попытках лишить человека самостоятельности. И даже когда трагедия не заканчивается смертью, за ней могут стоять тяжелые психологические и физические последствия.

20 марта стало известно об убийстве 35-летней Парваны Аббасовой в поселке Говсан Сураханского района Баку. Женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями, однако спасти ее не удалось. В совершении преступления подозревался ее супруг Васиф Аббасов, который был задержан.

Парвана была матерью двоих детей и работала учителем в средней школе №118. Для своих учеников она была педагогом, для детей - матерью, для близких же родным человеком. Ее жизнь оборвалась в результате преступления, совершенного человеком, с которым она делила дом.

В Товузе жертвой собственного мужа стала 29-летняя Метанет Гаджизаде. После ее убийства мать подозреваемого Сабухи Гаджизаде рассказала, что сыну внушили подозрения относительно поведения супруги. Ему сообщили, будто Метанет отправилась на свадьбу одна, оставив детей дома.

Женщина утверждала, что пыталась убедить сына не верить этим рассказам, поскольку невестка ни в чем не была виновата. По ее словам, Сабухи неоднократно высказывал угрозы убийством. В итоге он убил Метанет в доме ее родителей. Спустя несколько часов тело самого мужчины обнаружили повешенным на дереве в селе Эйюблу.

У супругов осталось трое сыновей. Трое детей, которым теперь предстоит расти без матери и пережить последствия трагедии, произошедшей в их семье.

В сентябре общественность потрясло видео жестокого избиения женщины в одном из бакинских супермаркетов. 47-летний Рамиль Джафаров напал на супругу Сабину прямо на глазах у их пятерых несовершеннолетних детей.

Причиной конфликта, как выяснилось в суде, стало недовольство мужчины поведением жены возле платежного терминала. Он попросил ее помочь с переводом денег, однако, заметив, что женщина разговаривает с продавцом фруктов, разозлился и набросился на нее. Мужчина схватил супругу за волосы, повалил на пол и протащил по земле.

Несмотря на произошедшее и присутствие детей во время нападения, женщина попросила суд не отправлять мужа в тюрьму, объяснив это тем, что дети не должны остаться без кормильца. В результате Насиминский районный суд приговорил мужчину к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в пользу государства.

Эта история оставляет после себя особенно тяжелое чувство, ведь пятеро детей стали свидетелями того, как отец избивает их мать и даже после пережитого женщина оказалась перед необходимостью думать прежде всего о том, на что будет жить ее семья.

В июле в Баку произошло еще одно убийство, жертвой которого стала 44-летняя Амалия Гахраманова. Женщина работала фармацевтом в аптеке. По предварительным данным, ее бывший супруг З. Гахраманов пришел к месту работы с огнестрельным оружием, намереваясь убить женщину.

Увидев мужчину, Амалия выбежала из аптеки и попыталась скрыться, однако он догнал ее и открыл огонь. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина выстрелил в себя и был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Супруги официально расторгли брак за несколько месяцев до трагедии. Но даже развод не стал для Амалии гарантией безопасности.

Еще одно дело, получившее широкий общественный резонанс, связано с убийством Хаят Агиевой. Преступление произошло в поселке Маштага Сабунчинского района Баку. В убийстве матери подозревался ее сын Эмиль Агиев, 1981 года рождения.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес ему приговор. Мужчина был приговорен к 18 годам лишения свободы. Государственный обвинитель просил назначить ему 19 лет заключения, а дочь погибшей, выступавшая законным представителем потерпевшей стороны, настаивала на пожизненном наказании.

Хаят было 65 лет. Она была матерью, женщиной, прожившей целую жизнь, и человеком, чья смерть стала результатом преступления, в котором обвинялся ее собственный сын.

В Новханы Абшеронского района произошла трагедия, жертвой которой стала 41-летняя Тюркан Гюндуз. Женщину убил супруг Мухаммет Гюндуз, гражданин Турции. По имеющейся информации, мужчина нанес ей ножевое ранение в доме, после чего она скончалась на месте.

Тюркан была квалифицированным пластическим хирургом и проктологом. Она работала в нескольких известных клиниках, в том числе в турецкой больнице Acıbadem, а последним местом ее работы стала бакинская клиника City Hospital. Супруги прожили вместе 14 лет.

За этой историей стоит не только очередное убийство женщины мужем, но и жизнь человека, который годами учился, работал, профессионально развивался и помогал другим людям. У Тюркан была профессия, опыт, планы и собственный путь. Все это оборвалось в стенах собственного дома.

В Шамкирском районе жертвой жестокого избиения стала 34-летняя Кямаля Ибрагимова. По словам ее матери Ильхамы Мамедовой, женщину избил деверь Бахруз Ибрагимов. Инцидент произошел в селе Сабиркенд на почве давнего земельного спора.

Кямаля получила тяжелые травмы, черепно-мозговое повреждение, переломы носа и верхней челюсти, нескольких ребер, а также многочисленные ушибы и ссадины. По информации родственников, на момент распространения сведений о происшествии правоохранительные органы продолжали поиски подозреваемого.

Еще одно дело, по которому в 2026 году был оглашен судебный приговор, касается убийства несовершеннолетней Нураны Алекперовой. Девушке было всего 15 лет.

Ее убил Сейидрасул Талыбзаде, 2004 года рождения. По материалам дела, после убийства он попытался скрыть следы преступления, сбросив тело девушки в реку Куру. Впоследствии Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Пятнадцать лет - возраст, когда жизнь только начинается. Когда впереди еще столько неизвестного, когда формируются мечты, появляются первые самостоятельные решения, строятся планы на будущее. Нурану не дали возможности прожить даже юность.

В селе Гил Гусарского района жертвой убийства стала 32-летняя Диана Таибова. Ее бывший супруг, 36-летний Асиф Таибов, был приговорен к 18 годам и шести месяцам лишения свободы.

Согласно материалам обвинения, мужчина предложил бывшей жене встретиться под предлогом примирения и восстановления отношений. Однако, как установил суд, он заранее подготовился к убийству на случай, если женщина откажется возвращаться к нему. Во время встречи мужчина связал Диане руки и ноги, заклеил ей рот и глаза, после чего нанес несколько ударов ножницами в область горла.

У пары было трое детей. Диана пришла на встречу, которая, судя по обстоятельствам дела, должна была стать разговором о будущем их отношений. Вместо этого она стала последней в ее жизни.

И, наконец, одна из самых недавних трагедий, которая вновь заставила говорить о насилии в отношении женщин, произошла в Баку 16 ноября. Жертвой убийства стала 23-летняя художница Гюляра Мехтиева. В совершении преступления подозревается ее единокровный брат Айхан Мехтиев.

По предварительной информации, конфликт между молодыми людьми возник после того, как брат вернулся домой с занятий. Поводом для ссоры стали фотографии Гюляры, опубликованные в социальных сетях. Айхан обнаружил снимки, которые посчитал откровенными, а также комментарии незнакомых молодых людей под одной из публикаций. Он потребовал от сестры удалить фотографии, однако девушка отказалась. Ссора закончилась убийством.

Гюляре было всего 23 года. Она занималась художественной деятельностью, у нее была собственная жизнь, интересы, планы и люди, которым она была дорога. Ее фотографии, ее внешний вид, ее личные решения не могли и не должны были становиться поводом для лишения ее жизни.

Все эти истории разные. Разные обстоятельства, разные семьи, разные судьбы, разные обстоятельства преступлений, но есть то, что их объединяет. И это женщины, девушки и девочки, которые больше не смогут вернуться домой, позвонить родителям, обнять детей, встретиться с друзьями, закончить начатое дело или осуществить задуманное.

За каждой из этих новостей остались люди, которым теперь придется учиться жить с этой потерей. Родители, потерявшие дочерей и дети, оставшиеся без матерей. Близкие, которые еще долго будут возвращаться к последним разговорам, последним встречам и мыслям о том, что могло бы произойти иначе.

Мы привыкли видеть подобные сообщения в новостных лентах и иногда даже не успеваем запомнить имя погибшей, прежде чем появляется следующая трагическая новость. Но за каждым заголовком находится чья-то единственная жизнь, которую невозможно восстановить или начать заново.

Именно поэтому важно не забывать имена погибших, важно помнить не только о самих женщинах, но и о тех, кто лишил их жизни. Не позволять преступлениям растворяться в потоке новостей, а их обстоятельствам превращаться лишь в привычный фон нашей повседневности. Судебные процессы и приговоры важны, но они не возвращают погибших и не отменяют того, что произошло.

Нельзя воспринимать убийства женщин как неизбежную часть общественной жизни, в конце концов, нельзя объяснять их семейными ссорами, ревностью, бытовыми разногласиями или поведением самих пострадавших. И тем более нельзя искать оправдания тем, кто решает, что имеет право контролировать, унижать, избивать или убивать другого человека.

Мы не должны привыкать к тому, что женщины погибают от рук самых близких людей, молчать, когда очередная история становится поводом для нескольких дней обсуждения, а затем забывается. В конечном итоге, ждать следующей трагедии, чтобы вновь обратить внимание на проблему.

Гюлюзар, Ирада, Парвана, Метанет, Амалия, Хаят, Тюркан, Кямаля, Нурана, Диана, Гюляра - не просто имена, а девочки, девушки и женщины, у которых была своя жизнь. И у каждой из них должно было быть продолжение.

Мы не можем вернуть им это продолжение. Но можем не позволить забыть, что с ними произошло, говорить об их судьбах и требовать ответственности за совершенные преступления, отказываясь считать насилие нормой.

Потому что молчание не должно становиться еще одним способом забыть тех, чьи жизни уже невозможно спасти.