В Баку временно изменится движение шести автобусных маршрутов в связи с ремонтными работами на нескольких автомобильных дорогах.

Как сообщили вАгентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), работы запланированы на ночное время 20 и 22 ноября на участках Аэропортового шоссе, в направлении станции метро «Кёроглу», Зыхского поворота, поворота Бюльбюля — Амирджан и круга «Комсомол».

В связи с этим с 00:00 до 06:00 20 ноября автобусы маршрута H1 в направлении города будут следовать по Зыхскому шоссе, проспекту 8 Ноября, улицам Афияддина Джалилова и Пушкина.

Маршруты 140 и 150 направят по Зыхскому шоссе, проспекту Гянджа и проспекту Гара Гараева. Автобусы 163, 189 и M8 будут курсировать по улицам Мубариза Ибрагимова, Асильдара Мамедалиева, Асифа Асадуллаева, Явера Алиева и Башира Буньядова.

Кроме того, с 00:00 до 05:45 22 ноября изменится движение автобусов на этих направлениях. Маршруты 140, 150 и H1 будут следовать через посёлок Бакиханов с выездом на улицу Эльшана Мехдиева, далее по улицам Явера Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекберова, Имадеддина Насими и Али Исагзаде.

Автобусы 163, 189 и M8 также направят через посёлок Бакиханов с выездом на улицу Эльшана Мехдиева, далее по улицам Явера Алиева и Асифа Асадуллаева.