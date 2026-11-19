19 ноября посол Азербайджана в Эстонии Немат Нагдалиев вручил верительные грамоты президенту Юлле Мадизе.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, после церемонии вручения президент приняла посла.

В ходе встречи Ю. Мадизе поздравила посла с назначением на новую должность, выразила надежду, что сложившиеся между Азербайджаном и Эстонией позитивные отношения и сотрудничество еще больше расширятся в период его дипломатической деятельности, а двусторонние связи получат развитие по новым направлениям, и пожелала ему успехов в дальнейшей работе.

Н. Нагдалиев, в свою очередь, в дополнение к высказываниям президента относительно развития двусторонних отношений, отметил, что приложит все усилия для еще большего укрепления азербайджано-эстонских связей во всех сферах. Наряду с этим он подчеркнул наличие значительных возможностей для расширения сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, области цифровой трансформации и других направлениях. В то же время дипломат расценил проведение в начале ноября в Таллинне очередного заседания Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Эстонией как важный шаг с точки зрения развития двустороннего экономического сотрудничества.

Президент Ю. Мадизе подчеркнула, что Азербайджан является надежным партнером ЕС и, в частности, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Она также отметила, что поддержка, оказываемая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Украине, высоко оценивается.

В завершение встречи президент Эстонии просила передать главе нашего государства наилучшие пожелания и искренние приветствия.