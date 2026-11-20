Новым послом Армении в России назначен кадровый дипломат Самвел Мкртчян, указ об этом подписал президент Армении.

Решение было принято на основании предложения премьер-министра.

Ранее этот пост занимал Гурген Арсенян, который на днях подтвердил газете "Грапарак", что есть политическое решение о его освобождении от должности.

Мкртчян с 1991 года работает в структуре МИД, занимал должности при миссиях ОБСЕ, ООН и МАГАТЭ, был постпредом Армении в НАТО. В 2016-2018 гг. был послом Армении в Ливане, а в 2018-2023 гг. – послом в Польше.

Источник: Sputnik Армения