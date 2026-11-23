Иран продолжит внимательно следить за развитием событий вокруг проекта TRIPP и поддерживать тесные контакты с соответствующими структурами Армении.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на еженедельном брифинге в понедельник.

«Это не только вопрос МИД, это вопрос государственного масштаба, и все соответствующие структуры страны внимательно следят за развитием ситуации», — сказал он.

По его словам, принципиальная позиция Ирана по этому вопросу не изменилась — Тегеран поддерживает расширение экономических связей и разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе, и при этом настаивает на соблюдении интересов соседних и региональных государств и недопустимости изменения геополитической конфигурации региона.

По словам Багаи, необходимо также не допустить вмешательства сил, способных дестабилизировать ситуацию, и третьих стран, которые могут нарушить региональную безопасность и добрососедские отношения между Ираном и государствами региона.