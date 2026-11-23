На судебном процессе по делу председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его заместителя Мамеда Ибрагима будут допрошены последние свидетели.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», этими свидетелями являются Рамиз Мехтиев и члены его семьи.

Рамиз Мехтиев, его сын Тимур Мехтиев, дочь Камиля Алиева и зять Ильхам Алиев вызваны в суд официальным уведомлением. В ходе предварительного следствия они были допрошены следователем Службы государственной безопасности (СГБ).

Заседание назначено на 24 ноября.

В обвинении говорится, что Али Керимли и Мамед Ибрагим вместе с Рамизом Мехтиевым, находящимся в розыске Аббасом Аббасовым и другими лицами участвовали в сговоре с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя. СГБ распространила обширные видеоматериалы по этому делу, в которых содержались аудиозаписи контактов Рамиза Мехтиева с людьми Али Керимли и иностранными спецслужбами.

Отметим, что А. Керимли и М. Ибрагим были арестованы в прошлом году в рамках продолжения уголовного дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева. Им предъявлено обвинение по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти) Уголовного кодекса.

Рамизу Мехтиеву приговор уже оглашен. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы, однако с учетом возраста и состояния здоровья наказание признано условным.